Goretzka Milan, pista fredda e complicata: le parole di Moretto raffreddano l’ipotesi

Goretzka Milan, tra suggestione di mercato e realtà dei fatti: la pista che porta al centrocampista tedesco appare oggi complessa e poco concreta

Il nome di Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995, è stato accostato al Milan nelle ultime settimane. Un’ipotesi che ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, ma che al momento non trova riscontri concreti nei corridoi del mercato rossonero.

A fare chiarezza sulla situazione è stato Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, che ha ridimensionato in modo netto le indiscrezioni legate a un possibile approdo del giocatore in Serie A. Il suo intervento è stato diretto e privo di ambiguità, sottolineando come il profilo dell’ex Schalke non sia una priorità reale per la dirigenza milanista.

Una presa di posizione chiara, che evidenzia come il club rossonero stia valutando altri profili per rinforzare il centrocampo, probabilmente più sostenibili dal punto di vista economico e più coerenti con le linee guida del progetto tecnico. Goretzka, infatti, ha un ingaggio elevato e una situazione contrattuale che rende l’operazione tutt’altro che semplice, soprattutto senza una reale apertura da parte del club bavarese.

In questo contesto, il Milan continua a monitorare il mercato con attenzione, alla ricerca di opportunità funzionali alla rosa e compatibili con le strategie societarie. La suggestione Goretzka Milan, almeno per ora, resta tale: un nome affascinante, ma distante dalla realtà operativa del mercato rossonero.

PAROLE DI MORETTO – «Goretzka-Milan: con tutto rispetto per le altre fonti, a me, verificando, dicono che è un nome diciamo freddo, complicato. Non me lo tengono nella lista del Milan».