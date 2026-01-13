Goretzka Milan: il sogno si scontra con l’ingaggio? Cosa filtra sul centrocampista e sulla strategia di Tare

Goretzka Milan, è confermato l’interesse dei rossoneri per il centrocampista ma c’è da superare il nodo legato all’ingaggio

Il calciomercato del futuro prossimo in casa rossonera ha un nome e un cognome che profumano di leadership internazionale: Leon Goretzka. Come riportato da Marco Pasotto su Gazzetta.it, il centrocampista tedesco è ormai ai ferri corti con il Bayern Monaco e ha manifestato la chiara volontà di cercare una nuova sfida lontano dalla Baviera. Il Milan, sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri e quella dirigenziale di Igli Tare, ha inserito il classe ’95 in cima alla lista dei desideri per la stagione 2026-27, ma l’operazione si preannuncia come un complesso puzzle finanziario.

Goretzka Milan, il nodo ingaggio e le commissioni

Nonostante la scadenza contrattuale nel 2026 renda il prezzo del cartellino potenzialmente accessibile o nullo, l’ostacolo principale è rappresentato dalle pretese economiche del calciatore. Goretzka percepisce attualmente circa 7 milioni di euro netti a stagione, una cifra che si scontra con la politica di sostenibilità del fondo RedBird. A questo si aggiunge lo scoglio delle commissioni per gli agenti, un tema già caldo in casa Milan dopo le indiscrezioni sul rinnovo di Maignan.

La strategia di Allegri e Tare

Allegri vede in Goretzka il prototipo del centrocampista totale: forza fisica, inserimenti e mentalità vincente. Tuttavia, per far quadrare i conti, il Milan dovrebbe sperare in una decisa riduzione dell’ingaggio da parte del tedesco o compensare con una struttura contrattuale creativa. La concorrenza di club arabi e della Premier League, pronti a garantire stipendi in doppia cifra, rende la missione di Tare estremamente difficile, ma non impossibile grazie al fascino del progetto tecnico milanista.