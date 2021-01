Gomez, probabile la cessione fin da subito ma senza sconti

Gomez, la situazione con l’Atalanta rimane fredda mentre le pretendenti restano alla finestra sperando in una trattativa low cost

VIA A GENNAIO- Come riporta l’edizione odierna di Gazzetta, Milan, Inter, Napoli e Roma, si starebbero muovendo per assicurarsi il suo cartellino già dalle prossime settimane. Da Percassi arriva però un monito netto e chiaro: non ci saranno sconti.

MILAN DUBBIOSO- La società rossonera è ormai da tempo orientata verso giocatori giovani e decisamente sotto i 23 anni, questo non vuol dire che non si possa fare un’eccezione ma a questo proposito, la volontà di Percassi potrebbe ostacolare una possibile trattativa e far si che il Milan lasci campo libero alle concorrenti.