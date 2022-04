Gol Origi in Liverpool Everton: i tifosi del Milan fremono. Colpo di testa sotto misura per il belga

Entrato al minuto 60 del derby tra Liverpool ed Everton Divock Origi ha trovato il gol del 2-0 a 5 minuti dalla fine del match.

Hanno particolarmente apprezzato i tifosi del Milan che non vedono l’ora di vederlo con la maglia rossonera: la trattativa per portarlo a Milano a zero è ormai ai dettagli.