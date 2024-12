Gol Morata: Leao inventa, Alvaro non sbaglia e firma l’1-1 del Milan con l’Atalanta – VIDEO

Gol Morata: Leao inventa, Alvaro non sbaglia e firma l’1-1 del Milan con l’Atalanta. Il pareggio arriva al minuto 22 – VIDEO

Morata al 22′ trova il gol del pareggio del Milan contro l’Atalanta al termine di una bella azione.

Lo spagnolo firma l’1-1 su assist di Leao, bravissimo a partire a tutta velocità e a servire Alvaro con un cross a mezza altezza che era soltanto da spingere in rete. Per Morata è il secondo gol di fila in Serie A dopo quello all’Empoli.

