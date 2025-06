Gol Gimenez, il giocatore del Milan in acrobazia! La rete è stata poi annullata

Gol Gimenez – Annullata la rete effettuata in acrobazia dall’attaccante del Milan nel corso del match contro il Costa Rica

Nel corso della notte è andato in scena il match tra Messico e Costa Rica. Al 94′ sul risultato di 0-0, Santiago Gimenez aveva trovato la rete che ha sbloccato almeno in maniera illusoria il parziale. Il gol, realizzato in acrobazia, è stato poi annullato per un fuorigioco precedente.

Rimane l’amaro in bocca all’attaccante del Milan che si era reso protagonista di un’ottima giocata sugli sviluppi di un calcio di punizione indiretto.