Gol Florenzi: il terzino insacca su punizione

Gol Florenzi: il terzino rossonero ha segnato il terzo goal del Milan con una bellissima punizione dal limite dell’area

Il Milan ha trovato la terza rete con una bellissima punizione di Alessandro Florenzi. Il terzino rossonero ha saputo trovare il pertugio giusto nella barriera dell’Empoli che si è clamorosamente aperta.

Prima rete in stagione per l’ex calciatore della Roma e del PSG che ha trovato la via della rete un minuto prima di lasciare il campo, sostituito da Pierre Kalulu.