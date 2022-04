Gol attacco Milan: nel girone di ritorno solo Leao è cresciuto, il dato

Il derby perso ha evidenziato la difficoltà del Milan a segnare. Nel girone d’andata nell’attacco rossonero solo Leao è migliorato

La statitica evidenziata da Sky Sport non lascia dubbi: Ibrahimovic, complice anche gli infortuni nel giorne di ritorno ha segnato 1 gol rispetto a 7 dell’andata, Giroud per ora ha segnato lo stesso numero di gol (4), così come Rebic (1), Leao invece è passato da 4 a 5.