Gol annullato a Bennacer, Gazzetta: «La decisione di Mariani lascia perplessi». Il fuorigioco di Kalulu sembra passivo

La moviola de La Gazzetta dello Sport valuta così l’episodio del gol annullato a Bennacer.

GAZZETTA DELLO SPORT – «Il gol annullato al Milan al 22’ st: Bennacer calcia, Kalulu è sì oltre tutti e parzialmente davanti ad Handanovic ma si sposta veloce e nella visuale del n°1 interista resta comunque un plotone di giocatori, molti nerazzurri. L’arbitro Mariani convalida, poi prende tempo e spiega che non c’entra un tocco di braccio (di Tomori: è petto) bensì un offside. Mazzoleni richiama il direttore di gara all’OFR. Passa quasi un 1’ di Var, Mariani per primo è dubbioso davanti al video, va e viene: la decisione finale di considerare decisiva la posizione di Kalulu lascia perplessi; il fuorigioco pare più passivo che attivo. Handanovic non accenna a proteste».