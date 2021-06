Gli occhi dell’Inter su Pessina: ma c’è un ostacolo. I dettagli

Pessina si sta mettendo in mostra anche con la Nazionale: l’Inter interessata al centrocampista dell’Atalanta, ma c’è un problema

Nei giorni scorsi l’agente Riso ha incontrato la dirigenza dell’Inter e nei temi affrontati è spuntato anche il nome di Matteo Pessina.

Il centrocampista dell’Atalanta si sta mettendo in mostra anche con la maglia della Nazionale ad Euro 2020 e piace alla dirigenza dei campioni d’Italia come sottolinea il quotidiano Tuttosport. Il problema, però, sarebbe la valutazione dell’ex Milan e Verona: ci vorrà un’offerta davvero pesante per convincere la ‘Dea’ a privarsi del giocatore.