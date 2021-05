Gli infortuni di Ibrahimovic, gli obblighi di mercato: serve Vlahovic

L’ennesimo infortunio di Zlatan Ibrahimovic non lascia altre opzioni al Milan. Vlahovic diventa una necessità

VLAHOVIC – L’ennesimo infortunio di Zlatan Ibrahimovic non lascia altre opzioni al Milan, se non quella di investire in estate su un attaccante titolare. Lo svedese non potrà disputare una stagione da titolare indiscusso, i rossoneri dovranno puntare su un bomber d’area di rigore.

Il primo nome è quello di Dusan Vlahovic, che da ciliegina diventa una necessità per Pioli. La conquista della Champions porterebbe un tesoretto da investire proprio sull’attaccante viola e sul riscatto di Tomori.