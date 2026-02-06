Glasner torna sul caso Mateta: «Ha un problema al ginocchio da novembre. Voleva giocare e noi lo abbiamo gestito. Sul Milan dico…»

Glasner, allenatore del Crystal Palace, ha parlato nuovamente del caso Mateta e dell’infortunio dell’attaccante

Il calciomercato invernale del Milan si è chiuso con un giallo che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi fino all’ultimo secondo: il mancato arrivo di Jean-Philippe Mateta. A fare chiarezza sulla vicenda è intervenuto direttamente Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, che ha svelato come le condizioni fisiche dell’attaccante fossero già precarie da tempo. Nonostante l’accordo totale tra i club sulla base di circa 30 milioni di euro, i medici rossoneri hanno alzato il muro dopo aver riscontrato un’infiammazione cronica al ginocchio destro, ritenuta incompatibile con l’immediato inserimento in squadra sotto la guida di Massimiliano Allegri.

«Mateta ha un problema al ginocchio da novembre, ma ha voluto continuare a giocare e noi lo abbiamo gestito», ha ammesso Glasner, confermando che il giocatore ha stretto i denti per mesi pur di aiutare le “Eagles” in Premier League.

Glasner, visite mediche fatali e futuro incerto

Il supplemento di indagini cliniche voluto dal Milan, svolto tra Londra e Parigi, ha evidenziato una situazione più grave del previsto. Secondo lo staff medico milanista, il problema non sarebbe risolvibile con la semplice terapia conservativa, ma richiederebbe un intervento chirurgico con uno stop stimato di 3-4 mesi. Una prospettiva che ha spinto la dirigenza rossonera a ritirarsi dall’affare proprio sul traguardo.

Il tecnico austriaco ha poi confermato la volontà del calciatore di cercare nuovi stimoli altrove, desiderio però infrantosi contro i test medici: «Mateta ci ha detto che voleva andare via. Il Milan lo ha valutato, ma ha deciso di non tesserare Jean-Philippe. Ora cercheremo di trovare la soluzione migliore per tutti». Con il mercato chiuso e un ginocchio da sistemare, per Mateta si prospetta ora un periodo difficile, mentre il Milan di Allegri dovrà fare affidamento sulle risorse attuali per sopperire alle assenze nel reparto offensivo.

LEGGI ANCHE: Ultimissime Milan LIVE: I riscatti portano 60 milioni di euro. Capitolo rinnovi, ora tocca a Bartesaghi e Tomori