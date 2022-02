Fulvio Giuliani: «Il campionato del Milan è girato in 4’»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fulvio Giuliani intervenuto a Sunday Morning su Sky Sport ha detto la sua sulla vittoria del Milan nel derby:

«Se mi consenti un paragone con Sanremo, sul quel palco ti giochi tutto in 4′. I 4′ minuti in cui Giroud, spettatore non pagante fino a quel momento, è entrato nella memoria del derby e cuore dei tifosi. Giroud ha girato ancora una volta la stagione del Milan verso prospettive che meglio di così è difficile da immaginare, ha dato un colpo al campionato. Inzaghi ha ragione: l’Inter ha dominato a lunghi tratti per 70′ ma quei 4′ contano»