Giuliani: «Adesso il campionato femminile si è livellato»

Milan Femminile, Giuliani: «Il 2022 ci ha cambiate. Con il Sassuolo…». Le dichiarazioni del portiere a MilanTV

Laura Giuliani analizza il momento del Milan Femminile a MilanTV. Le sue parole.

LIVELLO DEL CALCIO FEMMINILE – «Vedendo le rose ad inizio stagione credo che il campionato si sia livellato molto. L’anno scorso e negli altri anni in realtà sono mancati tanti nomi. Io mi auguravo che la stagione andasse così, perché dà visibilità al campionato e dà anche vita e forma a quella che è una competizione vera e soprattutto dà la possibilità di crescere al movimento. Ci auguriamo che questa competizione si mantenga negli anni per rendere il campionato sempre più appetibile e anche per migliorare personalmente.»