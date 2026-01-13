Connect with us

Giudice Sportivo Serie A: mano pesante sul Milan per il ritardo al Franchi. Fofana entra in diffida

Published

1 ora ago

on

By

Fofana

Giudice Sportivo Serie A, multa pesante per il Milan dopo il ritardo ingiustificato al Franchi. E Fofana entra in diffida

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 20^ giornata di Serie A portano una sanzione salata per il Milan. Nonostante non ci siano squalificati sul campo, il club rossonero dovrà pagare una multa significativa a causa di un ritardo ingiustificato che ha fatto slittare l’inizio della sfida contro la Fiorentina.

Giudice Sportivo Serie A, sanzioni e ammende: il verdetto del Giudice

Il comunicato ufficiale evidenzia come il club rossonero sia “recidivo” in questo tipo di infrazioni:

  • Multa al Milan (10.000 €): Sanzione inflitta per aver ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti. La motivazione cita la “responsabilità oggettiva” e la “recidiva reiterata continuata”, segno che non è la prima volta che la squadra di Allegri si presenta in ritardo sul terreno di gioco.
  • Multa alla Fiorentina (3.000 €): Sanzione ridotta per il lancio di due fumogeni nel recinto di gioco da parte dei sostenitori viola.
  • Squalifiche eccellenti: Se il Milan sorride (Tomori ha già scontato lo stop e torna a disposizione), altre big piangono. Il tecnico del Napoli Antonio Conte è stato squalificato per due giornate, mentre si fermano per un turno anche Paolo Vanoli (Fiorentina) e Davide Nicola (Cremonese).

Allarme giallo: Fofana in diffida

La notizia più rilevante per le rotazioni di Allegri riguarda il centrocampo:

  • Youssouf Fofana diffidato: Con l’ammonizione rimediata a Firenze (la quarta del suo campionato), il centrocampista francese entra ufficialmente nella lista dei diffidati.
  • Rischio squalifica: Al prossimo cartellino giallo, Fofana dovrà scontare un turno di stop. Una situazione delicata per Allegri, che deve già gestire un reparto mediano dove Jashari e Ricci scalpitano per una maglia da titolare.
