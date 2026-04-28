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Giudice Sportivo Serie A, anche Estupinan entra in diffida: sono 6 i calciatori rossoneri a rischio

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2 ore ago

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Giudice Sportivo Serie A, anche Pervis Estupinan entra in diffida dopo il pareggio per 0-0 tra Milan e Juve

Il comunicato del Giudice Sportivo emesso questo pomeriggio, martedì 28 aprile, ha ufficializzato i provvedimenti relativi al 34° turno di Serie A Enilive. Per il Milan, la nota di rilievo riguarda la posizione di Pervis Estupiñán: il cartellino giallo rimediato nel secondo tempo contro la Juventus ha fatto scattare la diffida per il laterale sudamericano. Si tratta della quarta sanzione stagionale, rendendo il calciatore a rischio stop immediato alla prossima ammonizione.

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Giudice Sportivo Serie A, Estupiñán e la lista dei diffidati: emergenza Atalanta

Con l’ingresso dell’ecuadoriano, salgono a sei i rossoneri sotto osservazione, anche se il forfait di Luka Modrić per l’infortunio allo zigomo riduce a cinque i titolari effettivamente a rischio in campo. Ecco la lista aggiornata dei diffidati per la sfida di domenica 3 maggio contro il Sassuolo a Reggio Emilia:

  • Difesa: Athekame, Estupiñán.
  • Centrocampo: Saelemaekers, Fofana.
  • Attacco: Rafael Leão.

Un eventuale cartellino giallo al Mapei Stadium costringerebbe i giocatori a saltare il big match casalingo di domenica 10 maggio contro l’Atalanta. Massimiliano Allegri dovrà gestire con estrema cautela le rotazioni per non perdere pedine fondamentali nel momento clou della corsa al secondo posto.

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