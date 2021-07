Giroud vuole lo scudetto, si alza l’asticella al Milan

Giroud è stato chiaro fin dalle prime dichiarazioni: vuole lo Scudetto con il Milan e fare più strada possibile in Champions League

Giroud è stato chiaro fin dalle prime dichiarazioni: vuole lo Scudetto con il Milan e fare più strada possibile in Champions League. Il francese non ha nemmeno dimenticato la Coppa Italia tra le sue prime parole in maglia rossonera.

Come a dire, sono venuto qui per vincere tutto, questo è il livello del Milan. Queste parole, unite allo spirito di Ibrahimovic, faranno sicuramente alzare l’asticella alla squadra, ora consapevole di aver l’obbligo di puntare in alto.