Giroud, un derby che ti incorona: primo francese a fare doppietta all’Inter

Olivier Giroud è l’eroe del Milan nella notte del derby. La sua doppietta riapre il campionato per i rossoneri

È Olivier Giroud l’uomo derby. Il Milan vince la stracittadina grazie ai colpi del suo attaccante che affondano l’Inter. Una serata da ricordare per lui.

Diventa il primo giocatore francese che ha realizzato una marcatura multipla in Serie A contro l’Inter. Inoltre, tutti i suoi sette gol in Serie A sono stati segnati a San Siro, anche se questi sono i primi due arrivati in trasferta. Il francese ha segnato sette reti in otto presenze da titolare in campionato.