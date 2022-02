Giroud sul suo arrivo al Milan: «Tanto orgoglio, qui ci sono state leggende»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Olivier Giroud ha rilasciato qualche dichiarazione sul suo arrivo in maglia Milan. L’estratto dell’intervista a GQ

Olivier Giroud ha rilasciato una bella intervista a GQ in cui ha parlato del suo arrivo al Milan.

ARRIVO AL MILAN – «Quando sono arrivato qui ho avvertito subito un forte sentimento di orgoglio. Qui sono passati grandi calciatori francesi come Papin e tantissime leggende del calcio come van Basten, Ronaldinho, Kaká, Sheva… Quando ho parlato per la prima volta su FaceTime con Paolo Maldini è stata una emozione fortissima, perché lui era e rimane una leggenda del grande Milan, che incarna molto bene la classe mondiale del club. Il Milan è una grandissima società e lo si percepisce ogni giorno, l’organizzazione è fantastica, Milanello è bellissimo: c’è tutto per lavorare bene e dare il massimo sul campo».

L’INTERVISTA INTEGRALE