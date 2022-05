Giroud su Pioli: «Mi piacciono gli allenatori emotivi, ho capito subito che…». Le parole dell’attaccante del Milan

Olivier Giroud parla così di mister Pioli ai microfoni di L’Equipe. Le sue dichiarazioni.

«Non lo conoscevo molto bene, ma dalla nostra prima telefonata ho capito che avrebbe funzionato. Fa lavorare bene la sua squadra tatticamente. È anche un manager che sa come ottenere il meglio dai suoi giocatori. Il modo in cui ci parla non potrebbe essere più chiaro. Quando si esprime, viene dal cuore, dal profondo di se stesso. Tutto quello che dice, lo dice con sincerità. Mi ricorda la grinta che René Girard voleva inculcarci a Montpellier. Mi sono sempre piaciuti gli allenatori che sono emotivi, non era il caso di Wenger che aveva innumerevoli altre qualità.»

