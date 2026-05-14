News
Giroud versione portiere, Genoa Milan è anche questo: il ricordo di un momento pazzo!
Giroud contro il Genoa allo Stadio Ferraris si è improvvisato portiere, una vittoria conquistata con sudore e grinta
Nel prossimo turno di campionato, in attesa di capire se si giocherà domenica o lunedì, il Milan affronterà il Genoa allo Stadio Luigi Ferraris. In una gara che vale molto per i rossoneri che vanno alla ricerca di 6 punti per conquistare la qualificazione in Champions League.
Una sfida, quella tra Grifone e Diavolo, giocata in quel di Marassi, rimanda alla memoria un evento a dir poco storico. Ossia quando Olivier Giroud si è improvvisato portiere nella gara giocata il 7 ottobre 2023 e per vinta dalla squadra allora guidata da Stefano Pioli.
Al Milan di Allegri questa volta servirà la stessa grinta, lo stesso impegno, che ci mise l’attaccante francese ricoprendo un ruolo non suo.