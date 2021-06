Giroud, il suo tentativo a favore del Milan: il punto della situazione a pochi giorni dal ritrovo rossonero in programma a Milanello

Giroud, il suo tentativo a favore del Milan: il punto della situazione a pochi giorni dal ritrovo rossonero in programma a Milanello. Gazzetta dello sport di questa mattina propone un importante aggiornamento sulla situazione legata al giocatore che ha da poco lasciato gli europei con la Francia: “Un Milan alla francese”. E ancora: “Giroud tratta per liberarsi”.

IL PUNTO- “L’intesa con i rossoneri è stata trovata da tempo- si legge- biennale con opzione sul terzo anno a quattro milioni netti a stagione. Ma per firmare il nuovo contratto occorre che prima stracci quello vecchio. Il Milan- prosegue il quotidiano- lo ingaggerà solo da svincolato, non pagherà per liberarlo. “. Ora ai suoi agenti la risoluzione del contratto.