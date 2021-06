Dalla Spagna – Milan su Jovic se sfuma Giroud

Dalla Spagna: il Milan segue con interesse il profilo di Luka Jovic qualora dovesse sfumare la trattativa per Olivier Giroud

Procede senza sosta in casa Milan la ricerca di un attaccante di livello da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. L’obiettivo principale, nonché il più vicino, è Olivier Giroud. L’accordo con il giocatore è già stato raggiunto e si cerca ora una quadra con il Chelsea. Qualora dovesse però sfumare l’affare che porta all’attaccante francese, il Diavolo avrebbe pronto un piano B. Secondo quanto riportato infatti dal quotidiano spagnolo AS, la dirigenza rossonera starebbe monitorando attentamente anche Luka Jovic, attaccante di proprietà del Real Madrid e reduce da un prestito all’Eintracht Francoforte.

Nei colloqui per il prolungamento del prestito di Brahim Diaz è stato menzionato anche il nome del serbo. Niente di concreto per ora, ma gli ottimi rapporti tra Milan e Real Madrid potrebbero favorire il decollo di questa trattativa, qualora il club di via Aldo Rossi dovesse avere bisogno di imbastirla.