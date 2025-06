Giroud: ritorno in Francia al Lille per l’ex Milan dopo l’amara parentesi americana

Giroud, l’ex attaccante del Milan ha deciso di tornare in Francia, al Lille, dopo l’amara parentesi americana. Le ultime

Olivier Giroud, il veterano attaccante francese di 38 anni, è pronto a fare il suo atteso ritorno in Ligue 1 dopo un’esperienza poco fruttuosa negli Stati Uniti. L’ex Milan ha raggiunto un accordo con il Lille per un contratto annuale, con la possibilità di estenderlo per una seconda stagione. Questo trasferimento segna il suo rientro nel campionato francese tredici anni dopo aver trionfato con il Montpellier nella storica stagione 2011/12, quando contribuì alla vittoria del campionato.

Addio ai Los Angeles FC e un bilancio deludente

Giroud, ex Milan, lascia i Los Angeles FC, squadra a cui si era unito nell’estate del 2024 dopo aver salutato il Diavolo rossonero. Il club californiano e il centravanti transalpino hanno ufficialmente annunciato la risoluzione consensuale del contratto. Nonostante un inizio promettente, culminato con la conquista della U.S. Open Cup e un suo gol decisivo in finale, l’avventura americana di Giroud si è rivelata ampiamente deludente. Il suo bottino finale è di sole cinque reti in 37 presenze complessive.

Le aspettative tradite della MLS

Quando Giroud accettò il trasferimento a Los Angeles, le aspettative erano altissime. Reduci da una stagione da 17 gol con i rossoneri, il bomber francese sembrava il rinforzo ideale per un LAFC ambizioso, che gli aveva riservato uno dei tre preziosi slot da Designated Player. Tuttavia, l’ex stella di Chelsea e Arsenal ha faticato enormemente ad adattarsi al contesto della Major League Soccer. Giroud non è mai riuscito a trovare né continuità di prestazioni né la via del gol con regolarità: nessuna rete nei suoi primi 14 incontri ufficiali (10 di regular season, 4 di playoff), solo un centro in MLS nel 2025, e appena due gol complessivi tra coppe nazionali e competizioni internazionali. Le sue prestazioni sono apparse spesso spente, e il giocatore esperto è stato frequentemente escluso dal gioco, anche a causa dei continui cambi di assetto e uomini intorno a lui da parte della squadra. Il suo ritorno in Francia con il Lille rappresenta ora una nuova opportunità per il cannoniere veterano di ritrovare la sua forma migliore e dimostrare il suo valore.