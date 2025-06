Giroud, l’ex Milan lascia Los Angeles: il suo messaggio

Giroud saluta Los Angeles, giocherà la sua ultima partita al Mondiale per Club per poi tornare in Francia

Olivier Giroud ha lasciato il Milan un anno fa per trasferirsi a Los Angeles e dopo appena un anno dice addio anche all’America e torna in Francia, al Lille.

LE PAROLE – «Voglio ringraziare tutti i tifosi, i miei compagni di squadra e lo staff del LAFC per aver reso questa tappa della mia carriera così piacevole. Sono felice di aver fatto parte del successo del LAFC. Dalla vittoria di un trofeo la scorsa stagione alla partecipazione alla Coppa del Mondo per Club, è stata un’esperienza meravigliosa a Los Angeles per me e la mia famiglia».