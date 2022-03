Giroud e la doppietta nel derby: «In 3 minuti ho fatto esplodere i tifosi». Le parole dell’attaccante francese a Europe 1

Olivier Giroud racconta la doppietta del derby contro l’Inter. Le parole dell’attaccante francese sulla partita che ha svoltato la sua stagione e quella del Milan.

«Mi ha dato molta energia e fiducia. Quel giorno eravamo sotto 1-0. Primo derby per me. In tre minuti ho fatto esplodere i nostri tifosi. È stata un’emozione incredibile che non dimenticherò mai. È una delle partite che contano in una carriera e mi ha fatto entrare nel cuore dei tifosi.»

L’INTERVISTA INTEGRALE