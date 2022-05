Giroud Djimsiti, contatto sospetto al limite dell’area: per Orsato nulla. Vibranti proteste rossonere a fine primo tempo

Vistosa trattenuta e sgambetto di Djmsiti ai danni di Giroud. Un contatto iniziato al limite dell’area e poi concretizzatosi dentro che l’arbitro Orsato non ha però ravvisato.

Anche il Var non è intervenuto poi per correggere la decisione del fischietto di Schio. Ammonito l’attaccante francese per proteste.