Olivier Giroud è intervenuto ai microfoni di Milan Tv nel post partita di Milan Bologna. Ecco le parole dell’attaccante rossonero

Olivier Giroud è intervenuto ai microfoni di Milan Tv nel post partita di Milan Bologna. Ecco le parole dell’attaccante rossonero:

PAREGGIO – «Conoscevamo le qualita di questa squadra. Abbiamo perso intensità e qualita nell’ultima mezz’ora, abbiamo dominato per lunghi tratti ma non abbiamo segnato, se non si segna è impossibile vincere. Dovevamo essere più lucidi davanti alla porta, è un po frustante non averla vinta, ma sappiamo che abbiamo il destino nelle nostre mani»