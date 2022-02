Giroud a Dazn: «Sono orgoglioso, abbiamo tirato fuori il nostro spirito»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Olivier Giroud ha parlato a Dazn nel post partita di Inter Milan. Ecco cosa ha detto l’attaccante rossonero:

DERBY – «Era una partita speciale. Un Derby si vince. Nel primo tempo eravamo in difficoltà, nel secondo siamo tornati in partita. Speravo in una o due palle in area. La prima è stata fortunata, la seconda no. È fantastico per i tifosi, sono felice e orgoglioso per questa squadra che non molla mai. Non so cosa dire».

PARTITA – «È dove si segnano i gol. Nel primo tempo eravamo frustrati perché non abbiamo giocato bene. Nel secondo te abbiamo tirato fuori il nostro spirito di squadra».

SCUDETTO – «La strada è ancora lunga. Siamo in corsa ma ci sono tante partite da giocare, ma l’Inter è ancora in testa. Facciamo bene le cose, vinciamo e poi vediamo quello che fanno loro»