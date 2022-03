Giroud capo ultras: esalta così il settore ospiti dopo Napoli-Milan – VIDEO

Giroud capo ultras: esalta così il settore ospiti dopo Napoli-Milan. Il francese risponde al coro dedicatogli dai tifosi

Al termine dei festeggiamenti in campo per la vittoria del Milan sul Napoli, dal settore ospiti del Maradona si è levato un corso dedicato al man of the match Olivier Giroud.

Il francese prima di imboccare il tunnel degli spogliatoi ha aizzato i suoi tifosi battendosi la mano sul cuore. Immagini da brividi