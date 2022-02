Giroud a Milan Tv: «Guardavo il Derby da casa, che emozione giocarlo!»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Giroud a Milan Tv, prima di Inter Milan

Le parole di Giroud a Milan Tv, prima di Inter Milan:

«Un Derby che guardavo a casa da piccolo, tifavo Milan e adesso sono qua per giocare questa partita, un’emozione speciale. Questo tipo di partite richiede calma e serenità, dare il massimo per la squadra, per vincere. Sappiamo la nostra classifica, sappiamo che dobbiamo vincere ma penso che dobbiamo giocare senza paura e pressione. Importante giocare liberi e con fiducia. Siamo preparati bene. Conosciamo le qualità della squadra, partita difficile ma sappiamo che dobbiamo vincere».