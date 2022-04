Girelli: «Non ho mai avuto dubbi sul rinnovo. Questa è casa mia». Le dichiarazioni dell’attaccante della Juventus Women

Cristiana Girelli ha ufficialmente rinnovato con la Juventus Women fino al 2024.

A Juventus TV, ecco le sue prime dichiarazioni.

RINNOVO – «Questo rinnovo per me significa tante cose, la cosa principale è felicità. Sono molto felice di continuare a vestire questa maglia per qualche anno ancora e spero di farlo per tanti altri anni. Non ho mai avuto dubbi, perché questa è casa mia. Ho sempre detto che la Juventus è una famiglia, quando sei felice non vuoi essere da nessun’altra parte».

OBIETTIVI – «Gli obiettivi sono sempre gli stessi, continuare a vincere. Ci sarà un campionato competitivo, non sarà facile confermarsi. E ognuno di noi ha voglia di rivivere le emozioni della Champions League. Il futuro non mi spaventa perché sono certa che finché sarò qui la fiamma della passione continuerà ad alimentarsi da sola. Sono convinta di essere nel posto giusto».