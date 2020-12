Giorni di critiche verso Rafael Leao, Pioli: «Non è ancora al 100%»

Tante critiche per Rafael Leao dopo le ultime prestazioni decisamente poco brillanti. Pioli ammette che il giocatore non è al massimo

Le ultime gare decisamente insufficienti hanno fatto piovere diverse critiche su Rafael Leao. Il giocatore è da poco rientrato dall’infortunio e le sue prestazioni contro Parma e Genoa fanno notare una condizione fisica non ancora al massimo.

Ad ammetterlo è lo stesso Pioli nella conferenza stampa di vigilia a Sassuolo-Milan: «Le sue due ultime prestazioni non sono state all’altezza soprattutto in termini di intensità. Ma il Leao prima della sosta e dell’infortunio era un giocatore che aveva dato dei segnali importanti, non è ancora al 100% ma ora deve sforzarsi perché quando si è in forma le cose sono più semplici».