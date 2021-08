Giornata d’Oro per l’Italia, Jacobs e Tamberi fanno la storia

Tokyo 2020 regala due grandi emozioni inaspettate. Nel pomeriggio di domenica Jacobs ha fermato il tempo sui 9.80 vincendo la finale

Tokyo 2020 regala due grandi emozioni inaspettate. Nel pomeriggio di domenica Jacobs ha fermato il tempo sui 9.80 vincendo la finale dei 100 metri maschili.

Un oro che l’Italia ha sempre sognato, soprattutto in una disciplina che fino a pochi giorni fa non ci aveva mai visto arrivare fino in fondo. Proprio negli stessi minuti Tamberi portava a casa un altro oro nel salto in alto maschile, completando un trionfo azzurro nella capitale giapponese.

Euro 2020 ha portato bene ai nostri atleti che ora proveranno ad arricchire il medagliere in un anno memorabile per lo sport italiano.