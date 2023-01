Giornata della Memoria: un minuto di silenzio su tutti i campi

Nelle partite dei campionati della Divisione Calcio Femminile il gioco verrà interrotto al 21° minuto per ricordare le vittime della Shoah

In occasione della ‘Giornata della Memoria’ la Divisione Calcio Femminile si unisce all’iniziativa della Lega Nazionale Dilettanti e questo fine settimana dispone un minuto di raccoglimento su tutti i campi di Serie A, Serie B e del Campionato Primavera.

Nelle gare dei campionati organizzati dalla Divisione al 21’ di gioco le calciatrici si fermeranno per onorare le vittime dell’Olocausto e, contestualmente, in tutti gli stadi verrà diffuso il seguente messaggio:

#InDifesaDellaMemoria Perché ci fermiamo al 21’? Dal Binario 21 della stazione di Milano partirono venti convogli deportando gli ebrei e tutti i perseguitati verso i campi di sterminio. Furono in tanti a partire, pochissimi a tornare.

Il Binario 21 è il luogo in cui ebbe inizio l’orrore della Shoah tra il 1943 e il 1945: la Divisione Calcio Femminile ricorda le vittime innocenti sui campi di calcio, luogo invece di gioia e divertimento, affinché le giovani generazioni sappiano, capiscano e comprendano.

#InDifesaDellaMemoria perché “quelli che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo”: questa è la frase incisa in trenta lingue sul monumento nel campo di concentramento di Dachau, per non dimenticare mai