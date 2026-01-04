Giordano analizza la corsa Scudetto: «Napoli favorito, ma il Milan ha un allenatore che sa come vincere»

Giordano, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così in vista della corsa Scudetto tra Napoli, Inter e Milan

In vista del big match tra Lazio e Napoli, il doppio ex Bruno Giordano ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport per fare il punto sulla lotta vertice. Secondo Giordano, la squadra di Conte ha qualcosa in più rispetto alle rivali per la vittoria finale: «Il Napoli resta a mio avviso la favorita per lo scudetto. Sono forti, così come l’Inter, però Conte per me sta davanti». L’ex bomber ha sottolineato la capacità del tecnico leccese di resistere alle difficoltà e gestire assenze pesanti all’interno della rosa.

La lotta per il tricolore, tuttavia, sembra ormai circoscritta a una sfida a tre. Per Giordano, infatti, «alla fine non si uscirà dal terzetto: Napoli, Milan e Inter». Se i partenopei restano in cima alle sue preferenze, i rossoneri vengono indicati come la vera mina vagante del campionato, capaci di inserirsi con forza tra le due corazzate che hanno dominato le ultime stagioni di Serie A.

Il fattore Allegri e il vantaggio delle Coppe

La scelta di inserire il Milan sul podio delle favorite non è casuale e poggia su basi tattiche e logistiche precise. Il primo elemento è la guida tecnica: «Partiamo dall’allenatore, che ha uno status di vincente e sa dunque come si fa». L’esperienza di Allegri nella gestione dei momenti di pressione è considerata un valore aggiunto inestimabile rispetto alla concorrenza.

Il secondo grande vantaggio è l’assenza di impegni infrasettimanali. Mentre Inter e Napoli consumeranno energie preziose sui campi europei, l’allenatore rossonero potrà concentrarsi esclusivamente sulla preparazione dei match di campionato. Come spiegato da Giordano: «Lui non ha le coppe, mentre le altre andranno in giro per l’Europa, lui se ne starà a studiare le strategie». Questo tempo extra per il recupero fisico e lo studio tattico potrebbe risultare decisivo nello sprint finale.