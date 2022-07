Gioele Perina, estro e fantasia crescono nel Milan: il focus – MN24

Il Milan Under 16 mette in mostra Gioele Perina, trequartista completo da tenere d’occhio per il futuro. La nostra analisi

Gioele Perina è uno dei talenti di maggior prospettiva in casa Milan. Numero 10 dell’Under 16 di Ignazio Abate arrivata fino in finale Scudetto, una stagione che sia a livello collettivo che individuale sarà certamente da ricordare per lui. In totale sono 15 le reti segnate quest’anno.

Si ispira a Josip Ilicic e Zinedine Zidane. Si tratta di un giocatore offensivo ancora poco inquadrabile a livello di posizione in campo. Possiede il passo per giocare sull’esterno, la fisicità per muoversi bene in area di rigore ma, soprattutto, tantissima qualità sul suo piede mancino. Manifesto di questa completezza di caratteristiche è la gara di campionato contro il Brescia. Il Milan la vince 2-6 e Perina segna 4 gol, tutti in modo diverso. Da dentro l’area, di testa, da fuori. Non ha importanza, il risultato è sempre lo stesso.

Ora per lui il salto di categoria in Under 17, anche se forse il nuovo tecnico della Primavera Abate un occhio di riguardo su di lui lo avrà, magari regalandogli durante il corso della prossima stagione un esordio da sottoetà. L’essersi potuto allenare con un grande ex rossonero come lui è stato un ulteriore stimolo per Perina, stimolato dall’ex terzino soprattutto nell’importanza del lavoro in allenamento.

Il classe 2006 è arrivato al Milan all’età di 8 anni, dopo i primi calci al pallone nell’oratorio di quartiere. Ora, passo dopo passo e con i piedi per terra, sta cominciando a far parlare di sè.