Marianella controcorrente su Conte: «La mia sensazione è che possa andare lì». Le parole del giornalista

Il giornalista Marianella ha parlato a SkySport analizzando quello che potrebbe essere il futuro di Antonio Conte, ex allenatore di Juventus, Inter e della Nazionale accostato anche alla panchina del Milan per la prossima stagione. La risposta del giornalista è però controcorrente rispetto alle voci che lo vedono in Serie A, soprattutto al Napoli.

PAROLE – «La mia sensazione è che possa andare al Manchester United».