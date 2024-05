Futuro Pioli Milan, Massaro RIVELA: «Lo dite voi che l’avventura del mister è FINITA! Ha fatto 5 anni incredibili». Le parole del dirigente

L’ex calciatore del Milan e dirigente Massaro ha parlato in occasione del Premio Gentleman andando controcorrente rispetto alle voci di un possibile addio di Pioli a fine stagione. Le parole riportato da Nicolò Schira.

PAROLE – «Lo dite voi che l’avventura di Pioli al Milan è finita. Il mister ha ancora un anno di contratto. L’area tecnica sta ragionando per capire se andare avanti con Pioli o se dev’esserci un cambio. Pioli ha fatto 5 anni incredibili».

GALLIANI – «Ho avuto la fortuna grazie a Galliani, che mi ha preso da un oratorio fino ad alzare la Coppa dalle grandi orecchie, di giocare per i rossoneri, e penso di aver ripagato il Milan. Non è stato facile, non avevo le qualità di Van Basten, però ero in una società meravigliosa, sono andato aldilà del sogno, oggi sono qui grazie ai miei compagni che mi hanno permesso di fare cose che mai avrei pensato di fare».

SU GIROUD – «Fa sempre piacere, in 180 avrà modo di sentirli. In questi tre anni abbiamo cantato tutti, anche io, tantissime volte “Si è girato Giroud”».

ZIRKZEE COME VAN BASTEN –«Beh, Van Basten è la, ci può arrivare, sarà molto difficile, ma ci può arrivare».

LAVORARE CON IBRA – «Io faccio cose prettamente commerciali, quest’anno sono andato due volte a Milanello e lui ancora non era in società. Ci vediamo prettamente in tribuna, abbiamo poco tempo perché lui viene assalito. Non ho avuto modo di fare cose con lui ancora».

PROPRIETÀ AMERICANA – «Il fondo Elliott ha dimostrato di fare investimenti importante, con Cardinale è un proseguimento dell’obiettivo che c’era già. Vedremo».

TRIONFO DI ATENE – «È passato, storia. Vittorie che rimarranno a tutti, non solo ai rossoneri ma a chiunque amava il calcio. La partita del secolo, abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Tutti devono lavorare per far tornare il Milan quello che era, il Club più titolato al mondo».