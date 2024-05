Frattesi gode ancora: «Il gruppo è stato fondamentale per lo scudetto. Rammarico Champions? Vi dico questo». Le parole del nerazzurro

Intercettato da alcuni giornalisti a margine del Premio Gentleman Fair Play 2024, con la cerimonia che si terrà stasera alla scuola militare Teuliè di Milano, Davide Frattesi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione dell’Inter che ha vinto lo scudetto contro il Milan.

COME SI STA DA CAMPIONI D’ITALIA? – «Bene, vedi che sorriso? (ride, ndr). Benissimo, si sta davvero bene».

SULLE TANTE RICHIESTE DI BIGLIETTI PER ASSISTERE A INTER LAZIO – «Si, ho letto però l’entusiasmo che si è creato attorno alla squadra è veramente qualcosa di incredibile, ma non lo scopriamo certo adesso. È così dall’inizio del campionato che ci sono sempre vicini. Quindi un ringraziamento grande va a loro e cercheremo in tutti i modi di dargli altre grandi soddisfazioni».

UN MOMENTO CHE HA FATTO LA DIFFERENZA – «Secondo me è stato il gruppo. Siamo un gruppo in sintonia e quando è così si riescono a superare anche i momenti di difficoltà».

RAMMARICO CHAMPIONS? – «Sì, sicuramente. L’anno prossimo ci rifaremo».

SULLA MIA CRESCITA E LA MIA STAGIONE – «Con il lavoro e lo spirito di sacrificio. Poi ci vuole anche fortuna, ma quello è in tutti i campi. Anche in quel poco tempo bisognava dare un’impronta a ciò che facevo».

SULL’EUROPEO – «È una grande soddisfazione, vuol dire che si è lavorato bene durante l’anno».

SCAMACCA CENTRAVANTI DELLA NAZIONALE? – «Lo dissi già tre anni fa che lui è uno dei centravanti più forti d’Italia».