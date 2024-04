Conte Milan: smentite queste due ipotesi sulle richieste, la confessione dell’allenatore

II grande sogno dei tifosi del Milan per il dopo Pioli è Antonio Conte. In tal senso smentite due ipotesi sulle eventuali richieste

Per il futuro della panchina del Milan, i tifosi rossoneri hanno in testa uno solo nome, quello di Antonio Conte. Il club, però, al momento non sembra interessato al suo profilo perché non rientrerebbe nei parametri.

Tuttavia secondo il Giornale l’ex ct azzurro, infatti, non chiederebbe contratti faraonici, né acquisti costosi. Si tratta di luoghi comuni, smentiti anche dallo stesso Conte che ad un amico avrebbe confidato di aver “bisogno di emozionarsi”.