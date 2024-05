Camarda Milan, svolta INASPETTATA nel futuro del bomber! Incontro con Ibrahimovic, TUTTI i dettagli

Camarda-Milan, l’attaccante ha raggiunto un accordo di massima con la società rossonera: fumata bianca dietro l’angolo

Importante aggiornamento fornito dalla Gazzetta dello Sport su Francesco Camarda, tema caldissimo del calciomercato Milan.

Nei giorni scorsi è andato in scena un incontro tra l’entourage della punta, capitanato da Riso, e la dirigenza rossonera con Ibrahimovic in testa nel quale sono state gettate le basi per un accordo di massima. La fumata bianca è dietro l’angolo anche se vanno limati gli ultimissimi dettagli. Camarda giocherebbe poi nell’U23 guidata da Daniele Bonera.