Fonseca Milan, è lui il prescelto del Diavolo! OFFERTA sul piatto, c’è un solo ostacolo da superare

Fonseca-Milan, è lui il prescelto della dirigenza rossonera per la sostituzione di Stefano Pioli: offerto un biennale. I dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha individuato in Paulo Fonseca l’allenatore giusto per la sostituzione di Stefano Pioli, destinato all’addio al termine dell’attuale stagione sportiva.

I rossoneri hanno offerto all’ex Roma un biennale e contano di chiudere l’affare durante la prossima settimana. L’unico ostacolo è rappresentato dal Marsiglia che ha offerto a Fonseca da tempo un triennale a cifre più alte di quelle rossonere.