Nuovo allenatore Milan, tracciato l’IDENTIKIT! Ibrahimovic dà l’ok, casting completato

Nuovo allenatore Milan, tracciato l’identikit del prossimo tecnico rossonero: dovrà avere queste caratteristiche. Ok di Ibrahimovic

Come riferito da Tuttosport, il Milan ha tracciato un preciso identikit per quanto riguarda l’allenatore della prossima stagione individuando in Paulo Fonseca, attuale tecnico del Lille, il profilo perfetto da cui ripartire.

L’ex Roma infatti risponde perfettamente a quelli che sono i requisiti del club rossonero: non è un accentratore, ed è equilibrato in campo e fuori. Il Milan, infatti, va alla ricerca anche di queste caratteristiche, non solo quelle tecniche.