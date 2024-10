Bonera a Milan Tv dopo Perugia Milan Futuro: «E’ la vittoria più importante, alla squadra ho detto di credere nel percorso»

Bonera a Milan Tv ha commentato la vittoria per 0-2 del Milan Futuro contro il Perugia. Le dichiarazioni dell’allenatore dei rossoneri

Bonera ai microfoni di Milan Tv ha celebrato la vittoria del Milan Futuro per 0-2 sul campo del Perugia. Queste le dichiarazioni dell’allenatore.

IL SAPORE DELLA VITTORIA – «Penso che sia la vittoria della squadra, la più importante. Dimostra che quando siamo un gruppo sano, un gruppo che cerca di lavorare quotidianamente in mezzo a tante difficoltà poi i risultati si vedono. Oggi una prestazione tenace ed energica, di sofferenza in qualche momento. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, nel secondo tempo forse ci siamo abbassati un po’, ma con i cambi siamo riusciti ad essere un po’ più aggressivi. Abbiamo portato a casa una vittoria secondo me meritata, sono contento».

IL CLIMA NELLO SPOGLIATOIO – «Fiducia credo sia la parola che faccia piacere sentire all’interno dello spogliatoio. Oggi nella riunione tecnica ho detto di credere in noi stessi ed in quello che stiamo facendo, perché il percorso è quello giusto. Spero che questo possa portarci ad ottenere altri risultati già da mercoledì».

LE SCELTE DI FORMAZIONE – «Volevo giocatori che si muovessero, preparando la partita abbiamo visto che il Perugia aveva molto come riferimento l’uomo, portandoli un po’ in giro per il campo potevamo metterli in difficoltà. Questa è stata la strategia tattica, a differenza di quella col Legnago dove avevo bisogno più di fisicità. Al di la dei singoli la differenza la fa l’interpretazione mentale».