Roma Torino 1-0: decide Dybala. Show della Lazio col Como - Milan News 24

Roma Torino 1-0: Paulo Dybala salva Ivan Juric. Show della Lazio di Marco Baroni sul campo del Como. Il resoconto

Dopo due sconfitte consecutive, la Roma ha ritrovato il successo in campionato. La partita contro il Torino giocata in un Olimpico surreale che ha fischiato o applaudito i suoi giocatori a seconda di chi fosse il protagonista del momento è finita 1-0. A decidere il match Paulo Dybala, accostato in passato anche al calciomercato Milan.

Vola la Lazio di Marco Baroni. La squadra capitolina passa anche a Como e si porta momentaneamente al terzo posto in classifica insieme a Fiorentina e Atalanta; al Sinigaglia decidono le reti di Castellanos (doppietta), Pedro, Patric e Tchaouna, inutile il gol – splendido – del temporaneo 1-2 firmato da Mazzitelli.