Retrocessione Milan Futuro, l’ultima speranza di Ibrahimovic: il regolamento aiuta lo svedese? Importante indiscrezione

Retrocessione Milan Futuro, Ibrahimovic e tutto il club rossonero sperano nel ripescaggio per non proseguire tra i dilettanti

Come riferito da Repubblica, tutto l’ambiente rossonero è in un forte stato di preoccupazione dopo la retrocessione di Milan Futuro in Serie D.

Fino all’anno scorso, in caso di retrocessione, era previsto che le seconde squadre sarebbero state cancellate e i club di A avrebbero dovuto avviare un nuovo iter di iscrizione. Ora il Milan dovrà sperare solo in un ripescaggio per non proseguire tra i Dilettanti.