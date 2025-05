Milan Futuro retrocesso, decisione presa in vista della prossima stagione! Questi i piani di Kirovski e la strategia del club

Milan Futuro retrocesso, i rossoneri non hanno intenzione di rinunciare al progetto nonostante l’imminente campionato di Serie D

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, il Milan non avrebbe intenzione di rinunciare al progetto Under 23. Il punto fondamentale del discorso è che il successo di Milan Futuro è determinato dalla crescita dei suoi calciatori per fornire i talenti del futuro.

Milan Futuro: in vista della prossima stagione, rosa e organizzazione dovranno essere riviste per adeguarle al campionato di Serie D, che a meno di un improbabile ripescaggio sarà quello disputato nel 2025/26. Per Kirovski e non solo, ci sarà tanto lavoro da fare.