Allegri Milan, il livornese ha scelto la sua nuova squadra? L’aggiornamento sul livornese

Allegri Milan, il tecnico livornese è ad un passo dal Napoli come sostituto di Antonio Conte, vicino a lasciare il Napoli dopo lo scudetto

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Antonio Conte non sarà più l’allenatore del Napoli nella prossima stagione, e la società azzurra avrebbe già individuato il suo sostituto nella persona di Massimiliano Allegri. La decisione di Conte di lasciare il Napoli sembra essere dovuta a ragioni che vanno oltre il mercato, e il club sta cercando di chiudere rapidamente l’accordo con Allegri per evitare possibili interferenze di altre squadre, come Inter e Milan.

Il Napoli vuole concludere rapidamente la trattativa per assicurarsi le prestazioni di Allegri, considerando anche la possibilità di un incontro tra De Laurentiis e Conte per discutere i dettagli della separazione. La pista Allegri sembra essere la priorità per il Napoli, che vuole evitare di perdere tempo e assicurarsi un allenatore di esperienza per la prossima stagione