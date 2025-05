Allegri Milan, retroscena da brividi! C’entra Tare, i tifosi possono sognare il livornese

Allegri Milan, spunta il clamoroso retroscena sul livornese: Tare, nuovo DS del club rossonero, lo ha contattato recentemente

Igli Tare, il dirigente del Milan, ha recentemente contattato Massimiliano Allegri per proporgli la panchina del club rossonero. Tuttavia, il Napoli sembra essere avanti nella corsa per assicurarsi le prestazioni dell’allenatore, e il Milan deve colmare un ritardo importante per convincerlo.

Allegri sembra essere determinato a scegliere la sua prossima destinazione il prima possibile, per poter iniziare a programmare la stagione in ogni dettaglio. La scelta sembra essere tra il Napoli e il Milan, con Allegri che ha già rifiutato offerte da squadre arabe per rimanere in Italia.

La Roma aveva avviato contatti esplorativi con Allegri, ma sembra che abbia deciso di non proseguire ulteriormente nella trattativa. Ora, la battaglia per Allegri si concentra tra il Napoli e il Milan, con entrambe le squadre che sperano di convincerlo a sedersi sulla loro panchina. Lo riporta calciomercato.com.